Sollte in der Zeitzer Fußgängerzone Fahrradfahren erlaubt sein?

Ein Radfahrer in der nahezu leeren Fußgängerzone in Zeitz: Stört der jemanden? Die Mehrheit der Befragten sagt: Nein, wenn nicht gerast wird.

Zeitz/MZ - Radfahren in der Fußgängerzone - ja oder nein? Die Stadträte haben in den Ausschusssitzungen mehrheitlich nein gesagt. Zeitzer, mit denen die MZ in der Innenstadt ins Gespräch kam, waren geteilter Meinung: Ja, wenn tatsächlich gemächlich gefahren und nicht gerast - und dies auch kontrolliert wird. Die Entscheidung soll der Stadtrat noch in dieser Woche treffen.