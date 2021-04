So will die Gemeinde Schleinitz nun den Brummis an den Kragen

Schleinitz - Seit Jahren schon machen fehlgeleitete Lkw, die eigentlich ins Gewerbegebiet Sachsen-Anhalt Süd und dort vor allem ins Kaufland-Zentrallager wollen, den Bewohnern des Meineweher Ortsteils Schleinitz das Leben schwer. Eine durch die Gemeinde angeregte Tonnagebegrenzung im Bereich der Osterfelder Straße bremste dort zwar den Großteil der Lkw aus.

Fehlgeleitete Lkw durch Umleitung durch kurvenreiche Straße besonders schlimm

Nun ist es aber wieder besonders schlimm im Kreuzungsbereich Pretzscher Weg/Osterfelder Straße. Das liegt daran, dass wegen Arbeiten an der Zufahrtsstraße ins Gewerbegebiet im Vorjahr eine Umleitung über den Pretzscher Weg führte und damit Teile des Dorfes tangiert wurden. Im Rahmen dieser Umleitung wurde auf dem ehemaligen Gelände der Schleinitzer Kläranlage extra ein neuer Straßenabschnitt als Kurvenbereich errichtet, der es den Lastern ermöglichte, den Abschnitt ordentlich zu passieren.

Doch nach den Bauarbeiten musste die neue Kurve zurückgebaut beziehungsweise für die allgemeine Durchfahrt gesperrt und der alte Zustand wieder hergestellt werden, sonst hätte die Gemeinde Fördergelder zurückzahlen müssen. Nur noch im Havariefall darf dieser Straßenabschnitt benutzt werden.

Dieses Foto entstand 2012 könnte aber jetzt aufgenommen worden sein. Denn gerade am ?Kronprinz? wird es für Laster eng. Foto: Hartmut Krimmer

Sperrungen nachdem Brummis Schäden an Häusern verusachten

Damit ist aber die Kurve für Laster wieder viel zu eng. Doch manche Lkw-Fahrer scheinen die neue Gegebenheit samt der aufgestellten Verkehrsschilder zu ignorieren. So sind bereits Schäden an öffentlichen und privaten Gebäuden entstanden, weil Lasterfahrer, nachdem sie ihren Fehler erkannt haben, versuchen in der engen Straße zu wenden. Erst im Spätherbst vergangenen Jahres ramponierte ein Laster Teile eines tieferliegenden Daches am Hotel Kronprinz.

Nun will die Gemeinde Meineweh zum wiederholten Mal einen Versuch unternehmen, um die Verkehrsbelastung durch Lkw im Ortsteil Schleinitz in den Griff zu bekommen. Deshalb soll nun ein Teil des Pretzscher Weges als öffentliche Straße entwidmet werden. Das bedeutet, dass der vorgesehene Bereich, etwa 50 Meter zwischen Bushaltestelle und Feuerwehr, nicht mehr für den allgemeinen Verkehr nutzbar ist. Die Ortslage Schleinitz ist aber weiterhin von zwei Seiten über die Osterfelder Straße sowohl von der B180 her als auch von der L190 erreichbar.

Bishaltestellen näher an den Ort platzieren

Der Pretzscher Weg ist bis zum Ortseingangsschild eine Kreisstraße und erst ab dem Schild im Eigentum der Gemeinde. Zwar schätzt das Ordnungsamt, das den Beschlussvorschlag einbrachte, die Verkehrsbedeutung des Pretzscher Weges durch die weitere Erreichbarkeit von Schleinitz als gering ein, trotzdem scheiden sich an diesen fünfzig Meter die Geister. Gerade weil die direkte Erreichbarkeit der örtlichen Bushaltestelle eingeschränkt ist.

„Es ist für Behinderte und Ältere schwierig die Haltestelle mit dem Auto zu erreichen. Vielleicht sollten wir doch überlegen, die Haltestelle näher an den Ort zu bringen“, meint Gemeinderat Albrecht Seidewitz. Auch Wolfgang Krug könnte sich andere Lösungen vorstellen, als die Straße komplett zu sperren. „Vielleicht können eine Tonnagebegrenzung oder Einengungen, die nur Pkw die Durchfahrt ermöglichen, helfen“, so Krug. Weil man noch einmal verschiedene Möglichkeiten diskutieren will, wurde ein Beschluss vertagt.

Täglich passieren bis zu 1.000 Laster die Zufahrtsstraße ins Gewerbegebiet

Einig war man sich aber darüber, dass etwas passieren muss, um den Lkw-Verkehr zu steuern. Immerhin passieren täglich bis zu 1.000 Laster die Zufahrtsstraße ins Gewerbegebiet. Wenn davon nur ein Prozent falsch fährt, sind das zehn Fahrzeuge am Tag, die den engen Straßenabschnitt blockieren.

Auch in Meineweh gab es vor Jahren Probleme mit fehlgeleiteten Lastern. Hier brachte eine Straßenumbenennung die Lösung. Weil es in Meineweh den Meineweher Kirchweg gab und die Zufahrt ins Gewerbegebiet nach Schleinitz auch Kirchweg heißt, leiteten die Navigationsgeräte den Lieferverkehr oft fehl. (mz/Iris Richter)