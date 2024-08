Mit ihrem 103 Jahren ist Gerda Kaaden jetzt die älteste Einwohnerin der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst. Was die Droyßigerin alles so erlebt hat.

Am Freitag feierte Gerda Kaaden ihren 103. Geburtstag im Seniorenwohnheim in Droyßig.

Droyssig/MZ. - Als gerade einmal 22 Jahre junge Frau hat Gerda Kaaden am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat Pommern vor der anrückenden Roten Armee verlassen müssen. „Das war eine schreckliche Zeit, es war bitter kalt, wir hatten fast alles verloren und bei einem Zwischenstopp auf unserer Flucht auch noch die Pferde, die unser letztes Hab und Gut gezogen hatten“, erinnert sie sich auch an ihrem Geburtstag noch daran. Am Freitag ist sie sage und schreibe 103 Jahre alt geworden.