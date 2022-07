Senior stiehlt Abdeckung eines Kellerfensters

Profen/MZ - Einen „Senior auf Diebestour“, so die Polizei, ist in Profen gestellt und den Beamten übergeben worden. Wie es aus dem Revier hieß, ist der 87-Jährige von einem Zeugen am Donnerstagnachmittag auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Profen dabei beobachtet worden, wie er die Abdeckung eines Lichtschachtes von einem Kellerfenster abmontiert hat und in seinem Auto verstaute und davonfuhr. Der Zeuge informierte schnell den bestohlene Hauseigentümer, der die Verfolgung des betagten Diebes aufgenommen hat und ihn in der Leipziger Straße stellen konnte. Die alarmierte Polizeistreife stellte zunächst die Personalien des Seniors fest und entdeckte schließlich in dessen Fahrzeug das Diebesgut. Die Lichtschachtabdeckung ist dem Eigentümer übergeben worden, gegen den 87-jährigen Dieb hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.