Eine junge Familie bietet auf ihrem Hof in Raba jetzt frische Eier an. Wie es dazu kam und wie die Resonanz bei den Kunden ist.

Raba/MZ. - Hans liebt es, mit seiner Mama in den Hühnerstall zu gehen und die Eier aus den Nestern zu holen. Am Nachmittag sind es wieder sieben Stück, die der dreieinhalbjährige Junge mit Lilli Voigt sammelt. „Normalerweise ist unser Nachbarskind Maja Habel mit dabei, aber Hans macht das auch sehr gern“, erzählt die 26-Jährige. Mit dabei ist auch immer ein grünes Ei. Das kommt zusammen mit hauptsächlich weißen, aber auch braunen in eine Zehner-Pappe und dann in einen Verkaufskasten an der Straße in Raba. Seit April macht die junge Familie das und hat damit bisher nur gute Erfahrungen gesammelt.