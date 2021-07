Sechs Millionen Mal Zeitz: Das spuckt Google über die Stadt aus

Was im weltweiten Datennetz so alles zu finden ist, wenn man den Namen der Stadt an der Weißen Elster eingibt.

Zeitz/MZ - Zeitz breitet sich aus: Gut sechs Millionen Einträge spuckt die Internetsuchmaschine Google aus, wenn man sie schlicht und einfach mit dem Namen der Elsterstadt füttert. Vor gut vier Jahren landete Google „nur“ etwa dreieinhalb Millionen Treffer. Allerdings ist es auch Tatsache, dass nicht jeder Zeitz-Fund auch einen Bezug zur Stadt hat.

Immerhin gibt es auch einige Persönlichkeiten, die den Namen tragen. Darunter zum Beispiel der bekannte Bundesligahandballer Christian Zeitz. Jochen Zeitz ist ebenfalls ein Mann, der so heißt wie die Elsterstadt. Er war einst Manager des Sportartikelherstellers Puma und er ist es, der den Namen Zeitz auch auf dem afrikanischen Kontinent bekannt gemacht hat. Denn in Kapstadt, in einer der größten Städte Südafrikas, steht ein Museum, dem Zeitz aufgrund seines Engagements seinen Namen gab - das Zeitz Mocaa.

Zeitz als Museum für zeitgenössische Kunst

Mocaa steht für Museum of Contemporary Art Africa und es ist ein Museum für zeitgenössische afrikanische Kunst. Sophie Zeitz ist eine weitere Persönlichkeit, die den Namen der Stadt in die Welt trägt. Sie ist Literaturübersetzerin und hat längst eine Reihe von nicht unbekannten Titeln ins Deutsche übersetzt - unter anderem „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ (von John Green) und Morpheus (von Jilliane Hoffman). Erster Netzfund bei einer Zeitz-Suche ist der Internetauftritt der Stadt Zeitz „www.zeitz.de“.

Klickt der User dann gleich auf die Google-Bildersuche, dann zeigt der Bildschirm eine bunte Zeitz-Fotowelt. Surft der Internetnutzer zu speziellen Angeboten, die via Internet abrufbar sind, wird es nicht weniger interessant. Fündig wird er zum Beispiel beim Handelsriesen Amazon: Dort ist - natürlich - heimatgeschichtliche Literatur zu haben. Es gibt zudem DVDs, in denen es um Zeitzer Kinderwagen geht. Und es gibt mit „Das tapfere Schneiderlein“ zumindest einen historischen Märchenfilm mit Zeitz-Bezug. Er spielt zwar nicht hier, aber zu den Hauptdarstellern gehört Ursula Zeitz, die später auch in der Fernsehreihe „Die Schwarzwaldklinik“ mitwirkte. Klar, dass auch die Videoplattform „youtube“ Zeitz in petto hat.

Außenansicht des Zeitz-Mocaa-Museums in Kapstadt. Foto: DPA/Falk Zielke

Reportage im Fernsehen und historische Postkarten

Filtert man dort die Einträge nach Relevanz, steht an erster Stelle der Beitrag „Lost Place Zeitz: Warum eine Stadt verfällt“ eines Fernsehmagazins. Stimmen die Angaben, ist der Beitrag 1,2 Millionen Mal aufgerufen worden. Lustiger wird es im Clip „Ein Fernseher für Günter aus Zeitz“. Ein Fernsehteam wollte dem Mann vor Jahren einen Fernseher schenken - vergeblich. Hinter der Geschichte steckt kein geringerer als der Entertainer Stefan Raab. Aktuelle Videos zeigen zum Beispiel Impressionen von der jüngsten Ausfahrt, zu der die Zeitzer Biker eingeladen hatten.

Wer historische Zeitzer Postkarten sucht, der sollte auf jeden Fall im Online-Auktionshaus Ebay fündig werden. Das bietet eine riesige Auswahl. Einige Stücke sind für an die 30 Euro zu haben. Zeitzer Ansichten können also durchaus teuer sein. Es gib aber auch Erinnerungen an besondere Zeitzer Fußballzeiten, historische Puppenwagen oder Bierdeckel. Wer Zeitz zum Anziehen sucht, wird im Netz ebenso fündig: Ein T-Shirt-Aufdruck verrät: „Schönheit kommt nicht von innen. Sie kommt aus Zeitz.“

Im Internet: zeitzmocaa.museum. (mz)