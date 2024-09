Droyßig/MZ/yve. - Mit dem Überfall von Deutschland auf Polen begann am 1. September 1939 – vor genau 85 Jahren – der Zweite Weltkrieg. Mehr als 60 Staaten waren weltweit direkt oder indirekt darin verwickelt, mehr als 110 Millionen Menschen trugen Waffen und mehr als 60 Millionen starben bei Kampfhandlungen, davon allein 27 Millionen in der damaligen Sowjetunion. Hinzu kommen Massenmorde in Konzentrationslagern (KZ) und Zwangsarbeit. Das KZ Auschwitz mit dem Vernichtungslager Birkenau im heutigen Polen war der größte Lagerkomplex. Schüler, Lehrer und Eltern der CJD-Christophorusschulen Droyßig besuchten kürzlich gemeinsam diese Stätte. Die Zwölftklässlerin Jette hielt ihre Eindrücke in einem Tagebuch fest. Die Eintragungen hat das Gymnasium der MZ zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.