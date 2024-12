Mit 14 Jahren werden Kinder in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und feiern Jugendweihe. Das ist Tradition. Mit Melanie Hunker, Geschäftsführerin des Jugendweihevereins Sachsen-Anhalt sprach Yvette Meinhardt über die Vorbereitungen.

Melanie Hunker Foto: Jugendweiheverein Sachsen-Anhalt

Wann geht es los und wie viele machen mit?

Für die Region Zeitz haben wir drei Veranstaltungen am 26. April im Hyzet-Klubhaus und dafür 148 Anmeldungen, das ist eine Anmeldung mehr als 2024. Im gesamten Burgenlandkreis gibt es bis jetzt 699 Anmeldungen, leider 70 weniger als 2024.

Was kostet die Teilnahme? Für die Festveranstaltung mit sechs Eintrittskarten 170 Euro.

Welche Veranstaltungen sind im Vorfeld geplant?

Die Jugendweihereisen sind fast ausgebucht, ganz oben stehen da England und Amsterdam. Im Burgenlandkreis bieten wir Knigge-Kurse an, so im Hotel Elsterblick in Tröglitz. Da gibt es noch freie Plätze. Anmelden kann man sich auch noch für Tanzkurse in Zeitz, Naumburg und Weißenfels. .

Wo kann man sich für die Jugendweihe noch anmelden? Wegen Krankheit gibt es leider keine Sprechstunden vor Ort, Anmeldung daher nur per E-Mail an [email protected].