Tröglitz/MZ. - In ihrem kleinen Atelier stehen zwei Nähmaschinen, dazu gibt es einen Vorrat an Stoffen, Garnen und Reißverschlüssen. Karin Kuhfuß betreibt eine Änderungsschneiderin „Knöpfli“ am Park in Tröglitz. „In der Corona-Zeit bin ich nach Tröglitz umgezogen, vorher war ich vom 4. Dezember 2006 in Zeitz, genauer gesagt in der Weißenfelser Straße. Zum Glück sind einige meiner Stammkunden mit umgezogen und mich gibt es jetzt seit 18 Jahren“, erzählt Karin Kuhfuß. Sie kürzt Ärmel an Jacken und auch Hosen, repariert kleine Löcher oder näht neue Reißverschlüsse ein. „Ich nehme alles an, was unter die Nähmaschine kommt“, sagt die 57-Jährige. Gerade hat sie einem Prinzenpaar aus Thüringen geholfen. So das Kleid der Prinzessin gekürzt und angepasst, aus dem Rest des Stoffes eine Schärpe für den Prinzen genäht, so dass sie optisch gut zusammenpassen.