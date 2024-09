Zeitz/MZ. - Der Schlosspark Moritzburg in Zeitz soll in der Zukunft ganzjährig und nicht nur wie bisher von April bis Oktober besucht werden können. Wann dies der Fall sein wird, ist aber unklar. So lässt sich eine Aussage von Maria Fischer, Sachgebietsleiterin für den Bereich Kultur und Tourismus im Zeitzer Rathaus, kurz zusammenfassen. Sie hatte damit jüngst im Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport eine Frage von Ausschussvorsitzendem Helfried Adam (Fraktion SPD, Die Linke, Grüne) beantwortet. Denn seiner Meinung nach sei der Park auch im Winter schön und könne der Erholung dienen. Zum Beispiel per Kartenzahlung über eine Drehtür könnte der Park zugänglich gemacht werden, so Adam. Fischer bestätigte, dass es Überlegungen gibt, die Anlage Besuchern auch im Winter zur Verfügung zu stellen, jedoch nicht über einen Bezahlautomaten. Der, so Fischer, könne nämlich keine Fragen beantworten und auch nicht verhindern, dass Besucher Hunde mit ins Areal nehmen. Zudem gebe es im Park auch keine winterfesten Toiletten. Deshalb soll ein Multifunktionsgebäude errichtet werden, das genau diese bietet, und zwar dort, wo jetzt der Toilettencontainer an der Bühne stehe. Ein diesbezüglicher Antrag liege der Investitionsbank Sachsen-Anhalt seit längerem vor. Um mit ihrer Hilfe Fördermittel über das Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, kurz GRW, zu bekommen, sei der Stadt aber inzwischen geraten worden, größer zu denken und praktisch das Antragsvolumen zu erweitern. Deshalb sollen auch noch weitere bereits vorgesehene Maßnahmen ins Antragspaket gepackt werden, das sind die Ertüchtigung des Spielplatzes im Rossnerpark und des Wasserspielplatzes, die Trockenlegung und der Wiederaufbau des Johannesteichs und zudem solle es auch eine neue Eingangslösung geben. Der Zugang könne auch mit Hilfe der Kasse des Schlossmuseums Moritzburg geregelt werden. Voraussetzung sind aber Toiletten im Park, die auch im Winter genutzt werden können.