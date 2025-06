Alttröglitz/MZ. - Frank Schöbel ist eine ostdeutsche Schlagerlegende. Seine Lieder wie zum Beispiel „Ich gehe vom Nordpool zum Südpol zu Fuß“, "Wie ein Stern" und "Gold in denen Augen" feierten hierzulande große Erfolge. Jetzt kann man ihn live erleben. Am Sonnabend, 7. Juni, 20 Uhr kommt der Entertainer zu einem Gastspiel ins das Hyzet-Klubhaus nach Alttröglitz. „Er war schon mehrmals da. Das erste Mal gleich nach der Wende. 1995 war er mit seiner Frau Aurora Lacasa und dem Programm Weihnachten in Familie im Hyzet zu Gast. Die beiden Veranstaltungen waren ruckzuck ausverkauft. Das sind schöne Erinnerungen und ich habe sogar noch private Fotos“, sagt Klubhaus-Chef Klaus-Dieter Deuser. Zuletzt war der Sänger 2011 und 2018 mit anderen Schlagersängern in einem Programm in Alttröglitz zu Gast. „E hat keine Starallüren, ist nicht irgendwie abgehoben. Sondern hinter der Bühne kann man sich mit Franky-Boy ganz normal unterhalten“, sagt Deuser.

