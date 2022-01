Zeitz/MZ/ank - In Zeitz ist aus einem geparkten Auto eine Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Diebstahl am Mittwochabend festgestellt. Der Wagen war demnach in der Humboldtstraße geparkt. Kurz vor 18 Uhr wurde eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt und angezeigt.