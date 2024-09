Sanierung der Außenanlage in einer Wohngruppe in Zeitz

Zeitz/MZ. - Die Freude war groß, als am 13. September 2024 das rot-weiße Flatterband auf dem Grundstück des Kinder- und Jugendwohnens Herz 2.0 in der Semmelweisstraße in Zeitz symbolisch zerschnitten wurde. Die Gemeinschaft „We Drive to Help“ (Wir fahren, um zu helfen) machte im Juni im Rahmen der Zeitzer Schwarzbiernacht mit ihren dreirädrigen Motorrädern (Trikes) Station in Zeitz und sammelte zum vierten Mal Spendengelder für die Einrichtung.

2.500 Euro Spendengelder

Das Außengelände der Zeitzer Einrichtung konnte aufgrund der Spendengelder in Höhe von über 2.500 Euro saniert werden. Dabei wurde der in die Jahre gekommene Spielplatz überarbeitet, da das Pflaster durch Wurzeln hochgedrückt wurde. Des Weiteren wurde die Tischtennisplatte wieder gangbar gemacht, ein Fußballfeld mit Toren errichtet und die Einfahrt zum Spielplatz erneuert. „Jetzt erscheint alles wieder hell und freundlich“, so Einrichtungsleiter Thomas Schmidt. Er bedankte sich bei den Trikern und beim Schwarzbiernacht-Organisator Michael Sumser. „Seit vier Jahren werden wir bereits unterstützt. Die Hilfe ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank!“ Dominik Frey von der Gartenbaufirma und Hans Reucher von den Trikern waren bei der Spielplatzeröffnung dabei und erfreuten sich an den Mädchen und Jungen, die den Spielplatz gleich in Besitz nahmen.

Das Kinder- und Jugendwohnens Herz 2.0 gehört zur Diakonie Naumburg-Zeitz und betreut derzeit elf Kinder im Alter von acht bis 17 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Acht Betreuer kümmern sich 24 Stunden am Tag um die Kinder und Jugendlichen. Den jungen Menschen wird in einem familienähnlichen Wohnambiente ein sicheres Zuhause geboten, in dem sie sich altersgerecht entwickeln können.