Zeitz/MZ/ank. - Der Schlosspark Moritzburg in Zeitz feiert dieses Jahr 20. Geburtstag – und die Zeitzer bekommen ein Geschenk: Nämlich einen ganzen Tag lang freien Eintritt in das Areal, in dem 2004 die erste Gartenschau des Landes Sachsen-Anhalt stattfand und das zu den schönsten Parks des Landes zählt.

Spazieren gehen, picknicken oder spielen auf den Spielplätzen, das und noch einiges mehr sei an diesem Tag möglich, so Stadtsprecher Lars Werner. Denn es gibt auch ein Programm. So findet der 30. Zeitzer Stadtlauf der SG Chemie Zeitz statt. „Das herrliche Ambiente des Schlossparks lockt dabei zahlreiche Läufer nach Zeitz“, so Werner. Bereits 9 Uhr treffen sich die Sportler im Park. 9.15 Uhr ist der Start des ersten Laufs geplant, für den sich die Athleten zahlreiche Besucher wünschen.

14 Uhr startet dann eine Führung unter dem Thema „Die Gewässer im herzoglichen Garten“. Sie vermittelt den Interessierten Wissenswertes über die zahlreichen Wasserläufe in heutigen Gartentraum, sie erfahren mehr über die Bedeutung des klassizistischen Badehauses und warum sich Wasserläufe im Schlosspark kreuzen. Für die Teilnahme an dem Rundgang wird laut Stadt jedoch eine Gebühr erhoben. Und es wird um Voranmeldung gebeten.

Zum Abschluss des Tages beginnt 18 Uhr ein Benefizkonzert, und zwar ein Klavierabend mit Yuuki Oba unter dem Titel „Freiheit und Verpflichtungen“, im Festsaal von Schloss Moritzburg. Der Pianist aus Regensburg spielt auf dem Blüthnerflügel und beschere einen lauschigen Klavier-Sommerabend. Spenden kommen dem Museum Schloss Moritzburg zugute.

Bürgern einen Tag freien Eintritt zu ermöglichen, hatte vor Wochen der Zeitzer Stadtrat beschlossen. Es ist auch ein Dankeschön der Stadt und der Schlossparkmitarbeiter an die Bürger, die den Park besuchten und besuchen. Sie danken gleichzeitig allen Ehrenamtlichen, die den Erhalt der Anlagen unterstützen. Der Zutritt für Kinder bis 13 Jahre ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Geöffnet ist 9 bis 18 Uhr.

Zum geführten Rundgang können sich Interessierte in der Tourist-Information am Altmarkt, Telefon 03441/8 32 91 oder über die E-Mail-Adresse: [email protected], anmelden.