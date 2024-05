Vermutlich am langen Pfingstwochenende drangen Unbekannte in das Waldbad Kayna ein und ließen Wasser ab. Bei der Polizei wurde das am 20. Mai angezeigt. Es wurde Wasser aufgefüllt, aber es reicht noch nicht.

Kayna/MZ. - Was ist nur in Kayna los? Mindestens dreimal schon drangen Unbefugte in das Waldbad ein und haben vermutlich am Pfingstwochenende die Technik so manipuliert, dass Wasser aus dem Becken lief. Circa 80 Zentimeter Wasser fehlten vor einer Wochen, so dass im Nichtschwimmer-Becken ein Streifen ohne Wasser war. Inzwischen läuft das Wasser wieder nach und das Becken füllt sich stetig. Am 1. Juni soll die Einrichtung geöffnet werden, kann der Termin gehalten werden?