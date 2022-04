Runter vom Sofa, rauf auf den Sattel: Reitverein Zeitz lädt zum Familientag ein

Zeitz/MZ - Unter dem Motto „Komm zum Pferd“ lädt der Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf am Sonntag, 1. Mai, zum Tag der offenen Stalltüren und zu einem Familienfest ein. Kinder, Eltern und Interessierte können in die Erlebniswelt Pferd eintauchen und sich diesem faszinierenden Lebewesen nähern. Zwischen 10 und 16.30 Uhr können sich Pferdebegeisterte und einfach nur Schaulustige auf der neuen Reitsportanlage namens Equitanas in der Friedensstraße 90 umschauen. Eingeladen sind alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, mit Pferd und Pony auf Tuchfühlung zu gehen. Oder alle, die einfach noch keine Gelegenheit hatten, sich diesen etwas größeren Tieren zu nähern. Man kann sich in den Hallen über moderne Offenstall-Haltung informieren, die Reithalle besichtigen oder einfach nur über die weitläufige Anlage spazieren und sich den Neubau von allen Seiten anschauen. Denn am Rande der Stadt Zeitz entstand in den vergangenen Monaten mit Mitteln aus dem Hochwasserschutz eine moderne Reitanlage, die in Mitteldeutschland ihresgleichen sucht.