Zeitz/MZ. - Das Weihnachtsfest drohe seines Segens und seiner einzigartigen Innerlichkeit beraubt zu werden, denn „schon wochenlang vorher sieht man in den Schaufenstern große Christbäume mit elektrischen Lichtern übersät“ und „der Christbaum wird zu Reklamezwecken missbraucht.“ Als Superintendent Friedrich Förster diese Zeilen in seinem eindringlichen Appell im Namen der Pfarrer des Kirchenkreises Zeitz unter dem Titel „Rettet das Weihnachtsfest!“ am 28. November 1932 über die Tageszeitung „Zeitzer Neueste Nachrichten“ in die Öffentlichkeit brachte, hatten sich die lange Zeit unantastbar geglaubten christlichen Traditionen und Werte unter der Bevölkerung längst spürbar hinsichtlich ihres tiefwurzelnden Sinngehalts verschoben.