Zeitz/MZ/ank - Einblicke in ein ganz besonderes Poesiealbum gewährt an diesem Sonnabend Roland Rittig im Kunst- und Museumspädagogischen Zentrum „Johannes Lebek“ in Zeitz. Rittig, Vorsitzender der in Zeitz ansässigen Ernst-Ortlepp-Gesellschaft, habe noch zu DDR-Zeiten von seinem Freund, dem Buch- und Papierkünstler Andreas Richter, ein handgebundenes Buch mit fotografierten Türen, bedruckten und unbedruckten Seiten geschenkt bekommen.

Es war als Erinnerung an einen nächtlichen Besuch in den Franckeschen Stiftungen in Halle gedacht. Seither, so Rittig gegenüber der MZ, schrieben ihm Freunde und Bekannte auf die weißen Blätter Gedichte, Gedanken und Wünsche. Dazu seien Zeichnungen, Aquarelle, auch eine kleine Komposition gekommen. Es sei aus dem Buchkunstwerk Andreas Richters ein Poesiealbum – ein album amicorum – entstanden. Das Buch erinnere Richter und Rittig oft an die Nacht in den Franckeschen Stiftungen, als sie hinter einer dieser Türen Dichtungen, Grafiken und Kompositionen des Mappenkunstwerks „Prometheus 1982“ über den Sommer 1982 verborgen hielten. „Das Werk.......das anlässlich des 150. Todestages von Johann Wolfgang von Goethe im Auftrag des Kulturbundes der DDR entstand, wurde nach Erscheinen sofort eingezogen und verboten“, so Rittig.

In dem Album seien etliche Autoren und Künstler zu finden, die der Ortleppgesellschaft in vergangenen Jahrzehnten uneigennützig geholfen haben. Sie haben laut Rittig „sehr zum Ansehen der Ortleppgesellschaft weit über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinaus“ beigetragen. „Die Eintragungen sind Erinnerungen, literarische Geschenke, zuweilen Botschaften“, so Rittig.

Die Lesung aus dem album amicorum beginnt diesen Samstag, 16 Uhr.