Rund 460.000 Euro hat die Stadt in die Modernisierung der Kegelbahn investiert. Was von dem Geld geschaffen wurde und wie es nach dem Schaden weitergeht.

Rohrbruch trübt Freude in Osterfeld

Das Gebäude der Osterfelder Kegelbahn entstand Mitte der 1970er Jahre und wurde teilweise in Feierabendarbeit errichtet.

Osterfeld/MZ. - Ein Dreiviertel Jahr lang mussten die Osterfelder Kegler ihrem Hobby praktisch auf einer Baustelle frönen. Während hinter Planen versteckt gekegelt wurde, schafften sich in den Nachbarräumen die Handwerker. Denn seit März vergangenen Jahres wurden an dem fast 50 Jahre alten Gebäude am Osterfelder Schützenplatz Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen.