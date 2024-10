Zeitz/MZ. - Isabell Werth ist achtfache Olympiasiegerin im Dressurreiten, gewann sechs Silber-Medaillen bei Olympia und neun Titel als Weltmeisterin. Ernst Ebenhoch und Friedrich-Karl Steinbach kennen sie persönlich. Was verbindet die beiden Zeitzer mit dem Star? Die Liebe zum Reitsport. „Wir haben Isabell Werth beim Turnier in Aachen getroffen und nett geplaudert“, erzählt Ernst Ebenhoch. 55 Jahre lenke er die Geschicke des Zeitzer Reitvereins und so kennt man ihn weit über die Region hinaus. Für seine Verdienste im Breitensport wurde Ebenhoch zur Hubertusjagd in Zeitz mit der Graf-Landsberg-Medaille der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ausgezeichnet. Eine bundesweite Ehrung, die hier kein Zweiter hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.