Wie aus dem Nichts fällt am Mittwochvormittag ein Baum in Grana um. Was Anwohner zu dem Vorfall sagen.

Auf der B180 in Grana ist ein Baum in Richtung Straße gekippt.

Grana/MZ. - Immer noch fassungslos schaut Anett Pitschel Mittwochmittag auf den umgestürzten Baum am Rande ihres Grundstücks in Grana. Auf dem Arm hat sie ihren kleinen Sohn; neben ihr steht ihre Tochter. Mittwochvormittag ist an der B180 zwischen Alter Schulstraße und Bergstraße ein großer Baum in Richtung Straße gekippt, der Wurzelballen ragt in den Garten der Pitschels. An der Weide führt der Floßgraben entlang. Es riecht nach feuchter Erde. Es ist windstill. „Zum Glück ist niemandem etwas Schlimmes passiert“, sagt die junge Mutter.