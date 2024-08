Beim Verwaltungsgericht in Halle gab es eine mündliche Verhandlung zur Bürgermeisterwahl im Wethautal.

Halle/Osterfeld/MZ. - Die beim Verwaltungsgericht Halle eingereichte Klage des SPD-Ortsvereins Osterfeld gegen die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) vom 17. September 2023 wurde abgewiesen. Am Montag hatte es eine mündliche Verhandlung vor dem Gremium, an der sowohl die Gemeindewahlleiterin des Wethautals Cornelia Schade als auch SPD-Ortsvereinschef Jürgen Sachtler teilnahmen, gegeben. Sie endete mit jenem Urteil durch einen Einzelrichter.