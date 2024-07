Der SV Heidegrund Süd feiert in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bestehen. Was er zum Vereinsjubiläum für die Sportler anbietet und womit einmal begonnen wurde.

Roda/MZ. - Am vergangenen Wochenende haben die Mitglieder des SV Heidegrund Süd zum 3. Mal Mädchen und Jungen zu einem Bogenschützen-Camp für Kinder und Jugendliche eingeladen. Zwölf Mädchen und Jungen nahmen an diesem Ferienwochenende im Zeichen von Pfeil und Bogen teil. Gemeinsam konnten die jungen Teilnehmer in den Bogensport hineinschnuppern und schauen, ob sie Gefallen an der Sportart finden oder aber ihre Kenntnisse rund um Pfeil und Bogen vertiefen. Und Spiel und Spaß kamen bei dem Zeltlager ebenso nicht zu kurz.