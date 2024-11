Alttröglitz/MZ. - Nur 32 Geburten gab es in diesem Jahr in der Gemeinde Elsteraue. Das sind so wenig wie noch nie, und auch wenn vielleicht noch einige Kinder in 2024 das Licht der Welt erblicken, steht die Gemeinde vor großen Herausforderungen im demografischen Wandel. Die Zahl der Geburten sank in jedem einzelnen Jahr. Waren es 2018 noch 60 Geburten, folgten ein Jahr später schon 50 Geburten, 2020 waren es 49, ein Jahr später 44 und im vergangenen Jahr 40. Insgesamt gesehen gibt es somit seit vielen Jahren mehr Sterbefälle als Geburten und kaum Zuzüge. Unterm Strich verliert die Gemeinde Elsteraue dramatisch an Einwohnern, rutschte von 8.321 Bürgern in 2017 auf aktuell 7.861 und damit auf einen neuen Tiefstwert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.