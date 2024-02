Zeitz/Halle/MZ/ank. - Die Polizei hat am Montag im Landessüden bei einer Razzia Drogen und Waffen in bislang unbekannter Menge sichergestellt. Die Beamten kamen am Morgen und durchsuchten laut Polizeiinspektion Halle insgesamt zehn Häuser und Grundstücke im Burgenlandkreis, in der Stadt Halle und im Saalekreis. Beschlagnahmt wurden nach Polizeiangaben bei der Aktion Crystal und Marihuana, dazu Schlagstöcke, Luftdruckwaffen und Messer. Zudem seien Datenspeicher und Mobiltelefone sichergestellt worden. Die technischen Geräte müssten nun ausgewertet werden, heißt es.

An den Razzien beteiligt waren Ermittler des zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Halle und Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei. Der Aktion voraus gingen Ermittlungen, in deren Verlauf der Polizei die Namen von mehreren mutmaßlichen Kriminellen im Alter von 25 bis 40 Jahren bekannt wurden. Das Amtsgericht Halle hatte dann Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am Montag vollstreckt worden sind. Konkretere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Bekannt ist, dass es am Morgen in Wetzendorf (nahe Nebra) Durchsuchungen in zwei Häusern gegeben hat. Der Raum Zeitz, das bestätigte am Nachmittag Alexander Junghans, Sprecher der Polizeiinspektion Halle gegenüber der MZ, war von den Durchsuchungen nicht betroffen.