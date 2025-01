Kayna/MZ - Kurz vor dem Jahreswechsel ist im Zeitzer Ortsteil Kayna eine 21 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Der Unfall, so heißt es in einer Mitteilung aus der Polizeiinspektion Halle, habe sich gegen 21.45 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet. Dort habe eine Gruppe Silvesterraketen gezündet, ein Feuerwerkskörper habe die Frau am Bein getroffen.