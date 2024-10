Einige Dutzend Teilnehmer sind beim traditionellen Abradeln am Tag der Deutschen Einheit dabei. Sie genießen Natur, Gaumenfreuden, Kunst zwischen Posa und Crossen.

Radfahrer und Wanderer trotzen dem Regen entlang der Weinroute an der Weißen Elster bei Zeitz

Das Abradeln der Weinroute fand trotz echten Schietwetters, unter grauem Himmel, bei Nieselregen und niedrigen Temperaturen, am Tag der Deutschen Einheit statt.

Die 20. Saison der Weinroute entlang der Weißen Elster bei Zeitz ist Geschichte. Traditionell begann am Vormittag des Tags der Deutschen Einheit trotz grauen Nieselwetters und herbstlich kühlen Temperaturen das Abradeln der Strecke zwischen Kloster Posa und dem Schloss Crossen.

Seitdem sind Dutzende Radfahrer und Wanderer unterwegs, um Natur, Gaumenfreuden und Kunst zu genießen. Der offizielle Startschuss fiel um 10 Uhr am Kloster Posa in Zeitz. Die Polizei begleitete den Tross beim Start.

Autofahrer in der Region, insbesondere zwischen Wetterzeube und Salsitz, werden gebeten, besonders aufmerksam zu fahren, da in diesem Bereich viele Radfahrer die Straßen nutzen.

Die Weinroute wurde wie in den Jahren zuvor am 1. Mai angeradelt. An diesem Tag waren rund 6.000 Radfahrer unterwegs.