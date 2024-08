Der zweite Christopher Street Day im Burgenlandkreis hat am Samstagmittag auf dem Altmarkt in Zeitz begonnen. Dem Auftakt folgt eine Demonstration durch Straßen der Stadt.

Queere Gemeinschaft in Zeitz: Demonstration für Gleichstellung und Toleranz

Zeitz/MZ - Musik, Regenbogenfahnen, Transparente: Unter dem Motto „Zeit(z) für Veränderung: Queer im Revier“ hat am Samstagmittag auf dem Altmarkt in Zeitz der zweite Christopher Street Day (CSD) im Burgenlandkreis begonnen. Die LGBTQI+-Szene, nicht nur aus Zeitz und dem Burgenlandkreis, demonstriert dabei für Gleichstellung und Akzeptanz in der Gesellschaft und gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung. Zudem geht es um die Förderung von Toleranz und Respekt.

OB Christian Thieme und Daysie Dollhaus eröffnen den CSD in Zeitz. Foto: Torsten Gerbank

LGBTQI+ ist eine Abkürzung, die für verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten steht: lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersex und mehr. Zum Auftakt hatte unter anderem Christian Thieme (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Zeitz und Schirmherr der Veranstaltung, das Wort ergriffen.

Nach dem offiziellen Eröffnungsakt startet ein Demonstrationszug durch Straßen der Stadt Zeitz. Der CSD wird von einem großen Polizeiaufgebot flankiert. Es gibt mindestens eine Gegendemonstration.

Nach dem Umzug wird der CSD auf dem Altmarkt fortgesetzt. Die Veranstaltung soll bis 17 Uhr andauern. Auf dem Altmarkt sind nicht nur politische Reden, sondern auch Musik und Poetry-Slam geplant. Im Stadtlabor in der Wendischen Straße ist eine Ausstellung zu sehen, die sich mit queerem Leben im ländlichen Raum befasst. Die Wanderausstellung trägt den Titel „Solche Leute gibt´s hier nicht“.