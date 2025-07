Am Landgericht Halle ist am Dienstag der Prozess gegen einen Zeitzer fortgesetzt worden. Der Vorwurf lautet versuchter Mord.

Halle/Zeitz/MZ. - Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle hat sich der Verdacht verdichtet, dass ein 55-Jähriger aus Zeitz sein Elternhaus in Brand gesteckt und damit den Tod seines Vaters, Bruders, dessen Lebensgefährtin und deren gemeinsamen Sohnes in Kauf genommen hat. Zahlreiche Polizisten belasteten den Angeklagten und sprachen von früheren Brandstiftungen, Belästigungen und Drohungen.