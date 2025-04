Die Boxer vom VfB Zeitz sind zum SV Blau-Weiß Grana gewechselt und nennen sich nun BC Empor Zeitz. Welchen sportlichen Höhepunkt sie in Zeitz veranstalten wollen.

Boxen bei Blau-Weiß Grana in der Turnhalle der Sekundarschule 3 in Zeitz: Hier sind Björn Koch, Moritz Arnold und Frank Hauschild (v.l.) zu sehen.

Zeitz/Grana/MZ. - Wird es in absehbarer Zeit mal wieder einen großen Boxer in Zeitz geben? So wie Dirk Koch, der 1985 Deutscher Meister wurde. Talente sind offenbar genug da.