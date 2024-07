Der Reitverein Zeitz gehört zu den Preisträgern im Förderprogramm Revierpionier und richtet am ersten Augustwochenende ein Familienfest aus. Was zum Turnier in Bergisdorf geplant ist.

Reitturnier am ersten August-Wochenende in Bergisdorf

Bergisdorf/MZ. - Am 4. und 5. August findet das traditionsreiche Reit- und Springturnier in Bergisdorf statt. Es ist das erste Turnier unter Führung von Kerstin Grajek. Denn sie hat als neue Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Zeitz-Bergisdorf die Zügel in die Hand genommen. Doch Reiter-Urgestein Ernst Ebenhoch bleibt weiter fest im Sattel. „Wir wollen uns mit regionalen Vereinen stärker vernetzen und mit ihnen gemeinsam am Sonntag erstmals ein buntes Familienfest veranstalten“, sagt Ernst Ebenhoch.

Aus diesem Grund sitzt zur Beratung über die laufenden Vorbereitungen Benjamin Hillner mit am Tisch. Er ist der Chef der Freiwilligen Feuerwehr Bergisdorf und begrüßt die Idee. „Klar sind wir dabei“, sagt er. Er könnte eine kleine Pumpe zum Zielspritzen mitbringen und von den Kameraden aus Döschwitz den Feuerwehrmann Sam als Attraktion für die Kinder. Elf Aktive in der Einsatzabteilung, eine Jugendfeuerwehr mit neun Mitgliedern und eine Kinderwehr mit 15 Mädchen und Jungen zählt die Bergisdorfer Wehr und ist damit ein Aktivposten im Dorfleben. Genau wie etwa der Bergisdorfer Carnevals Club (BCC).

Er zählt rund 100 Mitglieder und ist für seine tollen Shows weit über das Dorf hinaus bekannt. In der fünften Jahreszeit steppt auf dem Saal der Bär und ist zu den Abendveranstaltungen und zum Weiberfasching fast immer ausverkauft. Darüber hinaus bietet der Verein einen mega Kinderfasching. Auch hier sind die Akteure zum Familien-Tag in Bergisdorf dabei. So konnte bereits ein buntes Programm zum Familientag geplant werden. Möglich wurde dies auch durch Sponsoren und die Förderung im Projekt Revierpionier. Aus diesen Töpfen bekam der Verein 4.500 Euro. So tritt das Tanzzentrum Zeitz mit seiner Kindergruppe auf. Die Droßdorfer Schnitzer präsentieren sich. Es gibt Kinderschminken und Tombola.

Natürlich kommt der Pferdesport in Bergisdorf nicht zu kurz. Geplant ist ein breites Spektrum von Dressur- und Springprüfungen. Des Weiteren richtet der Zeitzer Verein die Kreismeisterschaften im Dressur- und Springreiten aus. „Die letzten Anmeldungen zum Start sind noch bis 17. Juli möglich. Erst danach kann man über die Anzahl der Teilnehmer und der Starts reden“, sagt Kerstin Grajek, die schon oft bei der Organisation der Turniere dabei war und im Wettkampfbüro ihren Platz hatte. Eine Woche später finden an gleicher Stelle die vierten Kinder- und Jugendspiele des Burgenlandkreises statt. Bei letzt genannten können Kinder ab vier Jahren und Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren an den Start gehen, Auch hier sind Anmeldungen derzeit noch möglich.

„Man kann schon jetzt sagen, dass die Zahl der Starter im Laufe der Jahre immer weiter zurückgegangen ist“, sagt Ernst Ebenhoch nachdenklich. Früher hatte man in Bergisdorf gut und gerne 1.200 Anmeldungen. Heute würde man sich über die Hälfte freuen. Denn die Zeiten habe sich gewandelt. Es gibt weniger Kinder, die Interesse am Reitsport haben. Dabei besitze der Reitverein in Zeitz mit seiner neuen Anlage mit zwei Reithallen, Offenställen für die Pferde und mehreren Arealen zum Training ideale Voraussetzungen. „Uns fehlt aber gerade so ein richtig hoffnungsvolles Talent, das möglichst noch erfolgreich wäre“, sagt Ebenhoch. Nun, vielleicht entwickelt sich solch ein Talent in den Sommerferien, denn jetzt finden gerade verschiedene Reitangebote auf der Zeitzer Anlage statt.

Das Reit- und Springturnierfindet am 3. und 4. August in Bergisdorf statt. Der Eintritt kostet 3 Euro.