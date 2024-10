Zeitz/MZ/ank. - Die Zeitzer Transmedial GmbH ist am Mittwoch in Magdeburg mit dem Marketing Award Sachsen-Anhalt 2024 in der Kategorie „Beste Marketingkampagne in Sachsen-Anhalt“ geehrt worden. Wie das Design- und Kreativunternehmen mitteilte, hat es den Preis für die Kampagne „Wir hören Dich, Sachsen-Anhalt“ bekommen. Diese in Zusammenarbeit mit Musikland Sachsen-Anhalt entwickelte Kampagne hat sich nach Firmenangaben „gegen starke Mitbewerber“ durchgesetzt und die Jury durch ihre emotionale Tiefe, den starken regionalen Bezug und ihre identitäts- und sinnstiftende Wirkung überzeugt. Musikland Sachsen-Anhalt ist eine Initiative, die das reichhaltige musikalische Erbe des Bundeslandes fördert und vermarktet.

Hoang Huy Tran, Transmedial-Geschäftsführer, sagte: „Für uns ist es die höchste Disziplin als Designer, etwas für die eigene Heimat zu schaffen. Hier haben wir sogar für das gesamte Bundesland etwas entwickelt, das identitätsstiftend ist.“ Die Kampagne zeige die musikalische Vielfalt Sachsen-Anhalts und gebe den Menschen eine Stimme. „Es ist ein großer Erfolg für uns, dass unsere Arbeit so gewürdigt wird“, so der Unternehmer.Besonders hervorgehoben worden war von der Wettbewerbsjury die Fähigkeit des Gewinners, „die kulturelle Identität der Region zu fördern und die Menschen auf emotionaler Ebene anzusprechen.“