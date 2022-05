Polizei sucht vermisste Jugendliche aus Aschersleben: 14-Jährige könnte sich in der Region Zeitz aufhalten

Zeitz/MZ/and - Die Polizei des Salzlandkreises sucht bereits seit dem 2. Mai nach der 14-jährigen Jessica G. Jetzt wird die Suche auf den Bereich Zeitz ausgeweitet, da sie hier sozaile Kontakte hat.

Jessica, die in einer Jugendhilfeeinrichtung in Vogelsang lebt, wollte am 2. Mai zusammen mit ihrer Schulklasse auf Klassenfahrt fahren, schildert die Polizei. Am vereinbarten Treffpunkt erschien sie jedoch nicht, obwohl sie die Einrichtung mit einem gepackten Koffer um 7.45 Uhr verlassen hatte. Durch den zuständigen Betreuer wurde bekannt, dass sie ihre sozialen Kontakte in der Region Zeitz haben soll. Eine Überprüfung der elterlichen Wohnanschrift in der Ortslage Zeitz sowie der des vermeintlichen Freundes in der Ortslage Droyßig führte jedoch leider nicht zum Auffinden von Jessica, so die Polizei.

Die vermisste 14-jährige Jessica G. aus Aschersleben. Foto: Polizei Salzlandkreis

Die vermisste 14-jährige Jessica G. aus Aschersleben. Foto: Polizei Salzlandkreis

Jessica ist 1,50 Meter groß, etwas korpulent und hat blondes, schulterlanges Haar, so die Beschreibung der Polizei. Sie lispelt stark. Bekleidet war sie mit einem braunen Pullover, orange-karierter Winterjacke und grauer Jogginghose. Sie trug schwarz-weiße Schuhe und große rote Kopfhörer. Als sie zuletzt gesehen wurde, führte sie einen pinkfarbenen Adidas-Rucksack und einen tarnfarbenen Koffer mit sich.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/37 90 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Polizeirevierkommissariat Zeitz: 03441/63 40