Sucheinsatz am Samstag: In Zeitz suchten Polizei und Rettungskräfte nach einem vermissten Kind. Der Junge war aus einem Heim verschwunden.

Zeitz/MZ/ank - Auf der Suche nach einem neunjährigen Jungen hat die Polizei in Zeitz am Samstagnachmittag (29. März) sowohl einen Hubschrauber als auch einen Fährtenhund eingesetzt. Wie die Polizei auf Nachfrage am Montag mitteilte, war das Kind in einem Kinderheim vermisst worden. Der Junge ist aber selbstständig und unversehrt ins Heim zurückgekehrt.