Einsatzkräfte der Polizei auf einem Grundstück in der Altenburger Straße von Zeitz. In der Stadt fand Donnerstag eine Drogenrazzia statt.

Zeitz/MZ - Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität. Bei einer Drogenrazzia in Zeitz sind am Donnerstag in der Stadt zwei Männer vorläufig festgenommen und Drogen „in größeren Mengen“ beschlagnahmt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Halle am Freitag mit.

Am Donnerstag hatte es zu dem Polizeieinsatz auch auf Anfrage der MZ keine Informationen gegeben – nur die Bestätigung, dass es einen Einsatz gibt. Durchsuchungen fanden nach Polizeiangaben an fünf Objekten in Zeitz statt. Ein Einsatz lief beispielsweise am Vormittag in der Altenburger Straße. Insgesamt hat die Polizei bei der Razzia sechs Kilogramm Crystal gefunden, zudem unter anderem mehrere Tausend Euro Bargeld und eine Schreckschusswaffe.