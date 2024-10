Zeitz/MZ/and. - Im Laufe des Mittwochnachmittags wurden, wie die Polizei berichtet, im Burgenlandkreis mehrere Ladendiebe gestellt – auch in Zeitz und Droyßig. Demnach wurde in einem Einkaufsmarkt in Droyßig in der Zeitzer Straße ein 28-jähriger Mann gegen 14 Uhr gestellt. Er hatte laut Polizei mehrere Flaschen mit „hochprozentigem Inhalt“ mitgenommen, aber nicht bezahlt.

Mehrere Biermixgetränke steckte ein 25-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in Weißenfels am Südring ein. Er wurde gegen 14.30 Uhr vom Personal erwischt. Sein Fluchtversuch scheiterte, so die Polizei. Gegen 16 Uhr schließlich wurde in der Donaliesstraße in Zeitz in einem Discounter ebenfalls ein Langfinger gestellt. Der 53-Jährige hatte, informiert die Polizei, gleich verschiedene Waren in seinem Rucksack verstaut und wollte damit verschwinden. Gegen alle drei Ladendiebe wurde Anzeige erstattet.