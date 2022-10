Zeitz/MZ - Polizisten haben in Zeitz betrunkene Radfahrer ertappt: Wie das Revier am Donnerstag mitteilte, war am Mittwochabend in der Schädestraße in Zeitz ein Radfahrer gestoppt worden, bei dem ein Atemalkoholpegel von 1,72 Promille gemessen wurde. Zudem hatte er ein Klemmtütchen mit kristalliner Substanz bei sich, das sichergestellt wurde.