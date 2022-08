Pech für die Diebe: Zweirad ist nicht fahrtüchtig

In Zeitz ist am frühen Mittwochmorgen ein Motorroller gestohlen worden.

Zeitz/MZ - Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Zeitz einen Motorroller gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Eigentümerin des Rollers, sie wohnt in der Vater-Jahn-Straße, gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Als sie der Sache auf den Grund gehen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihres Rollers, der mit einer Kette gesichert auf einer Parkfläche vor dem Haus stand. Pech für die Diebe: Der Motorroller ist nicht fahrtüchtig, so die Polizei.