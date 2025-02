Wenn Straßenreinigung angesagt ist, ist in der Zeitzer Gertrudstraße von 6 bis 11 Uhr das Parken verboten. In der Nachbarschaft beginnt das Parkverbot aber erst um 8 Uhr. Eltern der Kita Regenbogen möchten einen Tausch der Zeiten.

Zeitz/MZ. - Unter Eltern, deren Nachwuchs die Kindertagesstätte Regenbogen in der Zeitzer Gertrudstraße besucht, herrsche etwas Aufregung. Das äußert der Elternbeirat der Kita Regenbogen in einem Schreiben an die Zeitzer Stadtverwaltung, das auch der MZ vorliegt. Ausgelöst worden sei die Aufregung von Strafzetteln, die an Fahrzeuge verteilt worden seien, die auf einer kleinen Kiesfläche gleich neben dem Eingang zur Kita abgestellt gewesen seien. Die Kiesfläche befindet sich praktisch parallel zu Gehweg und Straße.