Zeitz/MZ/ank. - Sein Weg zum Parkplatz an der Ecke Steinsgraben/Humboldtstraße in Zeitz hat für einen Rentner am Freitagvormittag ein unerwartetes Ende genommen. Der Mann hatte in der Humboldtstraße den Treppenzugang zum Parkplatz mit einer Zufahrt verwechselt. Dabei fuhr er mit seinem Wagen zunächst über eine Bordsteinkante und später zumindest mit den Vorderrädern die erste Stufe der Treppe hinab, setzte auf und kam selbstständig weder vor noch zurück.Ein Abschleppdienst befreite den Wagen später aus seiner schrägen Situation. Spezielle Hebetechnik, die an den Vorderrädern montiert wurde, machte es möglich, den Wagen hochzuhieven und auf den Gehweg zurückzuschieben. Kurz darauf konnte der Rentner die Fahrt mit seinem Auto fortsetzen. Dem Kennzeichen nach handelte es sich nicht um einen Bewohner der Stadt Zeitz.