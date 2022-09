Pandemielage im Burgenlandkreis momentan „noch ruhig“

Im Burgenlandkreis pendelte die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen um den Wert von 200.

Zeitz/Weissenfels/MZ - In den USA hat Präsident Joe Biden die Corona-Pandemie diese Woche für beendet erklärt, obgleich er darauf hinwies, dass Covid weiter für „Probleme“ sorgen könne. Für den Burgenlandkreis möchte dessen Amtsärztin, Dr. Ina Treu, noch nicht so weit gehen. Momentan sei die Corona-Lage hierzulande zwar „noch ruhig“, doch könnten die Infektionszahlen in den kalten Jahreszeiten wieder steigen, wie sie Anfang der Woche im Gesundheitsausschuss des Kreistages sagte.