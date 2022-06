Paketfahrer ist in Zeitz unaufmerksam: Geldbörse weg

Wie der Diebstahl in Zeitz geschehen konnte.

Aus einem Fahrzeug ist in Zeitz eine Geldbörse gestohlen worden.

Zeitz/MZ - Aus einem Paketauto ist in Zeitz jetzt eine Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer bei einer Auslieferung in der Steinstraße vergessen, sein Fahrzeug zu verschließen. Als ihm der Fauxpas bewusst wurde, kehrte er laut Polizei schnell zu seinem Fahrzeug zurück. Doch es war schon zu spät: Ein Unbekannter hatte bereits die auf der Mittelkonsole liegende Geldbörse mitgenommen. Die leere Geldbörse, so die Polizei, wurde später aufgefunden.