Am Sonntag gastiert der Kneipenchor Leipzig in Rehmsdorf. Denn dort steigt am Wochenende ein Sommerfest am ehemaligen Naturbad.

Am Wochenende steigt das Sommerfest in Rehmsdorf

Rehmsdorf/MZ. - Schwimmring und Quietschenten, blauweiße Shirts und Sommerhut – so geht der Kneipenchor Leipzig auf Tournee und macht an diesem Sonntag, 11 Uhr, beim Sommerfest im ehemaligen Naturbad Station. „Ich freue mich sehr auf das Konzert“, verrät Christiane Eretier. Sie singt seit drei Jahren im Kneipenchor und hat sich für die Sommer-Tour „Kneipenchor im Meeresrausch“ ein besonderes Outfit überlegt. „Ich habe das Quietschentchen von meiner Tochter in ein Nest gesetzt, es mit Stroh und Federn dekoriert, fertig war mein Hut“, erzählt die Sängerin. Sie selbst mag heiße Sommertage, radelt dann gern an einen Badesee im Leipziger Umland, springt hinein oder liest im Schatten ein Buch.

Christiane Eretier hat einen besonderen Kopfschmuck kreiert. Foto: Kneipenchor

Und wie entstand der Chor? „Der Kneipenchor entstand tatsächlich aus einer Schnapsidee. Wir proben im Theater Pack Leipzig und dort an der Theke entstand die Idee, den Chor zu gründen und deswegen auch der Name Kneipenchor“, erzählt Christiane Eretier. Gegründet wurde der Kneipenchor im Januar 2016 von Marcus Ludwig (Komponist, Arrangeur, Pianist, Kabarettregisseur) und Frank Schletter (Künstlerischer Leiter Theater Pack). Aktuell beheimatet er „35 musikbegeisterte Sopraneusen, Altistinnen und Bassbrummer“, so heißt es in der Pressemitteilung. Der Chor ist in Leipzig zu Hause, tritt von Gohlis bis Mutzschen auf und nun erstmals in Rehmsdorf. Die Fäden dafür spann Sabine Brückner. Sie zog von Leipzig nach Burtschütz. „Als ich von dem Sommerfest in Rehmsdorf erfuhr, dachte ich, das wäre etwas für unseren Chor“, sagt sie und schwärmt von dem umgestalteten Naturbad in Rehmsdorf. Sie fährt gern mit dem Rad dorthin. Das Ambiente sei wunderbar und so präsentiert der Chor stimmungsvolle Bade-Lieder, die gern mitgesungen werden können. Die Palette reicht von Alles im Lot (Käpt'n Blaubär), La Paloma und Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini. Der Eintritt ist frei.

Auch am Samstag geht es zum Sommerfest schon musikalisch zu. Um 15 Uhr führen die Mädchen und Jungen der Grundschule Rehmsdorf ihr Musical „Geschöpf der Nacht“ auf. 16 Uhr folgt der Auftritt der Kindergartenkinder. Es gibt eine Ausstellung zum ehemaligen Bad, Kinderbelustigungen und Wasserspiele mit der Feuerwehr. Ab 19 Uhr kann getanzt werden. Am Sonntag geht es ab 9 Uhr rund mit Skat, Rommé und Volleyball. Auf dem Parkplatz treffen sich Oldtimer und das Mittagessen gibt es aus der Feldküche.