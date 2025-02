Theissen/MZ/ANK. - Wird es in der kommenden Saison eine Kiosk-Versorgung im Sommerbad in der Zeitzer Ortschaft Theißen geben? Die Frage lässt sich aktuell nicht sicher beantworten. Denn die Stadt Zeitz sucht derzeit nach einem Kioskbetreiber, wie Mittwoch mitgeteilt wurde. Das Bad, heißt es, ziehe jährlich etwa 8.000 Gäste an. Der Beginn der Badesaison des Jahres 2025 sei für den 15. Mai geplant. Sie soll wie in den Jahren zuvor bis 31. August andauern. Das Theißener Bad öffne in dieser Zeit voraussichtlich täglich von 12 bis 19 Uhr. Ein Pachtvertrag, heißt es, solle zunächst für eine Saison abgeschlossen werden. Wenn gewünscht, könne der Pachtvertrag später auch verlängert werden. Die Stadtverwaltung Zeitz sei auf jeden Fall an einer dauerhaften Verpachtung interessiert, teilte Pressesprecher Lars Werner mit. Interessenten können sich an den Fachbereich Soziales im Rathaus wenden.