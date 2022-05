Osterfelder Heimatverein gibt Sammlerstück heraus

Osterfeld/MZ. - Anlässlich der Eröffnung der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Zeitz, Osterfeld und Camburg in Thüringen am 1. Mai vor 125 Jahren hat die Arbeitsgruppe Philatelie im Heimatverein Osterfeld eine neue Postkarte in ihrer Reihe „Stadtansichten“ herausgebracht. Die Postkarte zeigt eine Ansicht des Osterfelder Bahnhofes aus dem Jahre 1897. Es ist die mittlerweile 26. Stadtansicht, die der Verein herausgebracht hat. Vor 15 Jahren ist die Postkartenserie ins Leben gerufen worden. Meist sind die Motive Jubiläen und Jahrestage von historischen Ereignissen oder Gebäuden gewidmet. Die erste Osterfelder Stadtansicht etwa, die 2007 erschien, zeigt eine Abbildung des alten Feuerwehrdepots in der Rinnegasse der Kleinstadt, das 100 Jahre zuvor erbaut wurde. Aber auch dem 120-jährigen Feuerwehrjubiläum oder der Grundsteinlegung der Lutherkirche, die sich 2019 zum 450. Mal jährte, waren schon Postkarten gewidmet. Die Auflage der Stadtansicht, die bei Sammlern am beliebtesten mit Briefmarke und Poststempel ist, liegt meist bei 200 Exemplaren.