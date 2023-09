Wettkämpfe der Special Olympics laufen noch an diesem Donnerstag in der Schwimmhalle und auf der Reitanlage des Reitvereins Zeitz-Bergisdorf.

Zeitz/MZ - „Los, los, los“, hallt es am Mittwoch durch die Schwimmhalle „Naether-Bad“ in Zeitz. Bei den Schwimmwettkämpfen der Special Olympics werden die 47 Teilnehmer mit geistiger oder mehrfacher Behinderung lautstark von den Außenstehenden angefeuert. Eine ganz andere Kulisse ist in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Zeitz-Bergisdorf zu finden. Dort ist absolute Stille geboten, um Reiter und Pferd nicht zu erschrecken. Eine Sache haben beide Wettkämpfe dennoch gemeinsam: Zufriedene Veranstalter und Teilnehmer.

Marco Sohr beim Klassifizierungslauf in Zeitz (Foto: René Weimer)

„Das war es auf jeden Fall wert“, sagt Patrizia Klintschar. Sie ist für die Special Olympics extra mit ihrer Tochter Helena aus Göttingen angereist. Es sei schon immer der Traum ihrer Tochter gewesen bei Olympia dabei zu sein. Diesen Traum hat sich das Mädchen nun auf lokaler Ebene erfüllt. „Ich habe sehr viel Spaß“, sagt die Teilnehmerin strahlend. Und da ist sie nicht die Einzige. Egal, auf welchem Platz die Teilnehmer abschneiden, sie verlassen das Becken immer mit einem breiten Grinsen. Das könnte zu großen Teilen an der elektrisierenden Kulisse in der Schwimmhalle liegen. Auch wenn Schwimmer als letzte im Ziel ankommen, werden sie bis zur letzten Sekunde von den anderen Teilnehmern, Trainern und Verantwortlichen ausgiebig beklatscht. „Die Atmosphäre hier ist wirklich super“, sagt Thomas Rudolph, Betreuer des Teams vom USV Halle. Seine Schützlinge hätten alle sehr viel Spaß. Das Warten habe sich gelohnt, nachdem die Vorfreude auf die Wettkämpfe sehr groß gewesen sei.

Doch auch die Teilnehmer der Reitsportwettkämpfe bekommen keinesfalls weniger geboten. Die Verantwortlichen des RFV Zeitz, bieten ein kleines „Buffet“ und schön gedeckte Tische, sowohl im Inneren der Halle, als auch draußen. „Wir bieten in unserem Verein selbst Behindertensport an“, erklärt Vereinsvorsitzender Ernst Ebenhoch. So habe man nicht lange überlegen müssen, als man gefragt wurde, die Reitwettkämpfe auszutragen, da es Weißenfels keine Reithalle gibt. Alle anderen Wettkämpfe finden in Weißenfels statt. In Zeitz können die zwölf Teilnehmer in der Dressur, dem Reiterwettbewerb und dem Geschicklichkeitslauf antreten. „Wir wollen, dass die Behinderten sich akzeptiert fühlen“, erklärte der Vereinsvorsitzende. Das gelingt den Verantwortlichen. Hochkonzentriert reiten die Teilnehmer durch die Halle und können sich, wie bei einem großen Turnier fühlen: „Wir machen da keinen Unterschied.“

An diesem Donnerstag finden von 8.30 bis 16.50 Uhr weitere Schwimmwettkämpfe und von 9 bis 18 Uhr weitere Reitsportwettkämpfe statt. Zuschauer sind herzlich willkommen.