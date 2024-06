Weissenfels/MZ. - Der in Droyßig wohnhafte Radrennsportler Oliver Romahn (RSV Team Killerwade) ist am vergangenen Wochenende gleich zweifacher Landesmeister geworden. Dazu gewann er die Wernigeröder Radsporttage über drei Etappen.

Zunächst belegte er am Freitag beim Bergzeitfahren auf den Brocken den zweiten Platz und war damit der Beste aus Sachsen-Anhalt. Am Sonnabend wurde er Erster bei einem 75 Kilometer langen Rundstreckenrennen um Osterwieck. Das wurde ebenfalls gleichzeitig mit dem Landesmeistertitel auf der Straße in seiner Altersklasse gewertet.

Der Sonntag brachte Romahn bei einem Kriterium „Rund um die Brauerei“ im Wernigeröder Ortsteil Hasserode mit Platz drei einen weiteren Podiumsplatz ein. Alle Platzierungen bedeuteten am Ende den Gesamtsieg. „Am Sonntag habe ich mich ein wenig zurückgehalten und zwei Fahrer losziehen lassen. Ich wollte ja den Gesamtsieg nicht gefährden und habe mich deswegen mehr auf die Kontrolle meiner Konkurrenten konzentriert“, so Oliver Romahn. Für diese Erfolge in der Mastersklasse gab es diverse Pokale und Preisgelder für den Droyßiger.

„Das war schon ein Highlight in diesem Jahr. Denn ich habe Fahrer besiegt, die im unteren Profiniveau agieren, das muss man erstmal schaffen. Am Freitag nur 28 Sekunden auf einen so guten Bergfahrer zu haben, der die Gegend sehr gut als Trainingsstrecke kennt, das ist schon beachtlich“, sagt er.

Geschafft hatte Romahn bereits Ende April auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft Anfang September im dänischen Aalborg, sowie die für die Deutsche Meisterschaft, die am 30. Juni in Görlitz ausgefahren wird. Jeweils in der Altersklasse Ü40 wird er, wie schon in den Vorjahren, bei diesen Höhepunkten an den Start gehen. In Görlitz muss er dabei sogar seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.