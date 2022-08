Ohne Zulassung und ohne Versicherung

Zeitz/MZ - Ende einer Autofahrt: Bei der Kontrolle einer Pkw-Fahrerin in der Nacht zum Dienstag Am Herrmannschacht in Zeitz entdeckten die Polizisten, dass der Pkw der Frau nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Dadurch bestand für das Fahrzeug auch kein Versicherungsschutz. Die Polizisten stellten die Autoschlüssel sicher und untersagten so die Weiterfahrt. Außerdem wird sich die Frau strafrechtlich dafür verantworten müssen, so das Polizeirevier.