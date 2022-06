Ob Konfettiparty oder Mickie Krause: Stimmung pur herrscht beim Schlossfest in Droyßig

Zum Auftakt des Schlossfestes 2022 in Droyßig stand eine Konfettiparty auf dem Programm.

Droyssig/MZ/and - Was für ein Pfingstwochenende, was für eine Stimmung in Droyßig: Nach den coronabedingten Ausfällen konnte die Gemeinde wieder ihr traditionelles Schlossfest feiern. Und das wurde ausgiebig, ausgelassen und mit viel Musik getan. Sogar ein Konfettiregen gehörte dazu.