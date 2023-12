Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Weil er im April 2021 zweimal beim Fahren ohne eine Fahrerlaubnis erwischt worden ist, muss ein ehemaliger Zeitzer jetzt 900 Euro Geldstrafe zahlen. Trotz zahlreicher Vorstrafen fiel das Urteil vor dem Amtsgericht recht milde aus, vor allem, weil der 34-Jährige geständig war. So gab er zu, an dem Tag auf der B180 in Richtung Zeitz gefahren zu sein. Eine Stunde später saß er zusätzlich an einem Garagenkomplex am Steuer. „Das war aber ein und dieselbe Fahrt“, sagte der Verteidiger stellvertretend. So hob das Gericht den zweiten Vorwurf auch auf.